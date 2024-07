Donaueschingen/Stuttgart - Mitspieler Rodri staunt in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft auch über Super-Teenager Lamine Yamal. „Er zeigt eine Reife, von der ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich das schon mal gesehen habe“, sagte der Mittelfeldspieler der Furia Roja am Tag vor Yamals 17. Geburtstag an diesem Samstag in einem Interview der spanischen Sportzeitung „As“: „Vor allem sehe ich einen Jungen, der Lust hat zu lernen.“

Yamal in ein, zwei Jahren einer der Besten der Welt

Er könne nicht sagen, wo Yamals Limit liege, meinte der 28-Jährige, der selbst absoluter Leistungsträger der Spanier bei dieser EM ist. In ein, zwei Jahren werde Yamal aber bereits zu den besten Spielern der Welt gehören, befand der Profi von Englands Serienmeister Manchester City.

Mit seinem spektakulären Treffer im Halbfinale gegen Frankreich hatte sich Yamal bereits zum jüngsten EM-Torschützen gekürt. Am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) will er mit Spanien im Finale in Berlin gegen England den Titel holen. „Ich sehe in Lamine einen Jungen, der zusammen gewinnen, der solidarisch sein will“, sagte Rodri.