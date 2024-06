Gelsenkirchen - Italiens Fußball-Nationaltrainer Luciano Spalletti hat die Bedeutung des prestigeträchtigen EM-Klassikers mit Spanien hervorgehoben und vollen Einsatz seiner Spieler versprochen. „Wir werden von Giorgio Armani ausgestattet, der ist in der ganzen Welt bekannt“, sagte der 65-Jährige schmunzelnd vor dem Duell der beiden Ex-Weltmeister am Donnerstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Gelsenkirchen. „Wir werden gut angezogen in das Spiel gehen und bereit sein, uns schmutzig zu machen, wenn es notwendig sein wird.“

Das zweite EM-Spiel bezeichnete er als „eines der wichtigsten meiner Karriere“. Der Respekt vor Spanien, das zum EM-Auftakt 3:0 gegen Kroatien gewonnen hatte, ist groß bei Spalletti: „Spanien hat alles, sowohl was die mannschaftliche Geschlossenheit als auch was die individuellen Qualitäten angeht.“ Das offensive Spiel der Mannschaft von Luis de la Fuente und die spanische Fußball-Schule schätze er sehr: „Ein Fußball, der mir sehr gut gefällt.“

Sein Team sieht Spalletti aber nicht als chancenlos an. Er will nach dem 2:1 gegen Albanien zum EM-Auftakt den nächsten Schritt in Richtung K.o.-Runde machen. „Ich mache mir die meisten Gedanken um das Level, das wir zeigen müssen“, sagte er. „Das wird der Schlüssel zum Sieg sein.“ Er habe Respekt „für die Geschichte und die Qualität Spaniens, aber wir werden auch die Möglichkeit haben, unser Spiel zu machen“.