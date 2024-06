Bei der EM 2021 war Luke Shaw ein Schlüsselspieler und traf im Finale. Nun steht er vor einem Comeback für die Three Lions - doch am Tag vor dem Dänemark-Spiel gibt es wieder einen Rückschlag.

Blankenhain - Ein volles Schaltjahr hat Luke Shaw das Trikot der Three Lions nicht mehr getragen - das soll sich ausgerechnet bei der EM ändern. Für das zweite Gruppenspiel gegen Dänemark, für das ein Comeback angepeilt wurde, ist der 28 Jahre alte Linksverteidiger von Manchester United am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) nun aber erneut fraglich.

Shaw konnte in Blankenhain als einziger Profi im Team von Nationaltrainer Gareth Southgate nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Er arbeitete stattdessen abseits des Platzes individuell. Alle weiteren 25 Profis des Teams um Kapitän Harry Kane absolvierten die Einheit im Teamquartier. Danach ging es nach Frankfurt am Main, wo am Abend die Pressekonferenz und am Donnerstag das zweite EM-Gruppenspiel angesetzt sind.

Wegen diverser Muskelverletzungen hat Shaw fast die komplette Saison verpasst. Seit Mitte Februar stand er überhaupt nicht mehr bei einem Spiel auf dem Rasen. Schon vor der Nominierung stellte Southgate klar, dass er eine Berufung von Shaw auch erwäge, wenn dieser nicht rechtzeitig zum Turnierbeginn fit werde. „Wir sind zufrieden, welche Fortschritte er macht“, sagte Southgate damals. Das unterscheidet Shaw von Innenverteidiger Harry Maguire, den Englands Trainer völlig überraschend außen vor ließ.

Shaw bekleidet im englischen Team eine Problemposition. Während es rechts hinten in Kyle Walker, Kieran Trippier und dem nun im Mittelfeld eingesetzten Trent Alexander-Arnold gleich mehrere Top-Profis gibt, ist die Besetzung mit Trippier links hinten eher eine Notlösung. Shaw war sowohl bei der EM 2021 als auch bei der WM 2022 Stammspieler. Im EM-Finale 2021 traf der Defensivspieler sogar zur frühen Führung. Am Ende jubelte bekanntlich Italien.