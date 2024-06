Die kuriose Konstellation in der Gruppe E führt zu Spekulationen. Der Chefcoach der Slowakei will aber nichts von Rechenspielen wissen.

Slowakei will gegen Rumänien nicht auf Remis spielen

Die slowakische Fußballnationalmannschaft unter Trainer Francesco Calzona wird am Mittwoch ihr letztes Spiel der Gruppenphase bestreiten.

Frankfurt/Main - Trainer Francesco Calzona will mit der Slowakei gegen Rumänien nicht auf ein Remis spielen, was beiden Teams fürs Weiterkommen bei der Fußball-EM reichen würde.

„Ich kommentiere diese Aussagen in der Presse nicht. Wir sind Profis, wir wissen, dass ein Unentschieden uns helfen könnte, weiterzukommen. Das bedeutet aber gar nichts“, sagte der 55 Jahre alte Italiener bei der Pressekonferenz vor dem letzten Gruppenspiel seiner Mannschaft am Mittwoch (18.00 Uhr) in Frankfurt/Main.

Beiden Außenseitern reicht ein Remis zum sicheren Achtelfinal-Einzug. Im Parallelspiel der Gruppe E stehen sich die Ukraine und Belgien (18.00 Uhr) in Stuttgart gegenüber. Alle vier Teams haben das Weiterkommen selbst in der Hand. Ein Sieg reicht jeder Auswahl aus dem Quartett. Die Ansetzung, erst am letzten Gruppenspieltag antreten zu müssen, erlaubt den betroffenen Mannschaften Rechenschiebereien - und theoretisch sogar ein Ballgeschiebe.

„Wir wollen dieses Spiel machen. Uns hat keiner etwas geschenkt bisher. Wir werden morgen mit großer Überzeugung ins Spiel gehen. Wenn dann am Ende ein Unentschieden steht und wir weiterkommen - umso besser“, sagte Calzona.

Mittelfeldspieler Juraj Kucka sagte auf die Frage, ob er ein Unentschieden für die Partie gegen Rumänien unterschreiben würde: „Ich würde jetzt gar nichts unterschreiben. Wir werden morgen kämpfen.“ Die Slowaken hatten zum Auftakt mit einem 1:0 gegen Belgien überrascht und waren dann der Ukraine mit 1:2 unterlegen.