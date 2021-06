Senol Günes nach EM-Aus: „Denke nicht an Rücktritt“

Denkt nicht an Rücktritt nach dem EM-Aus: Senol Günes, Nationaltrainer der Türkei.

Baku - Der türkische Nationaltrainer Senol Günes hat nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft bei der Fußball-EM nicht vor, seine Arbeit freiwillig zu beenden.

„Ich denke im Moment nicht an Rücktritt“, sagte der 69-Jährige nach der 1:3-Niederlage seiner Mannschaft in Baku gegen die Schweiz. Die Türkei hat beim paneuropäischen Turnier in drei Spielen keinen Punkt geholt und nur ein Tor erzielt. Günes räumte ein, als Trainer für die Leistungen des Teams verantwortlich zu sein.