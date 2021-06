Selbstvertrauen bei Kroatien - „Großes Spiel“ gegen Spanien

Rovinj - Vizeweltmeister Kroatien blickt bei der Fußball-EM der großen Achtelfinal-Herausforderung gegen Spanien mit viel Zuversicht entgegen.

„Ich habe im Training gesehen, dass wir voller Vertrauen waren und das Spiel nicht erwarten können. Wir sind alle bereit“, verkündete Champions-League-Sieger Mateo Kovacic vom FC Chelsea. „Wir müssen zeigen, dass wir besser sind, auch wenn es keineswegs einfach wird.“

Am Montagabend (18.00 Uhr) stehen sich beide Teams in Kopenhagen gegenüber. „Unsere Fans kommen zurück, die wir wirklich vermisst haben. Wir glauben, dass wir gegen Spanien ein großes Spiel zeigen werden“, sagte Borna Barisic von den Glasgow Rangers. Wegen Rückenproblemen kam der 28-Jährige nur als Einwechselspieler beim 3:1 gegen Schottland zum Einsatz. Alles sei wieder gut, versicherte er bei einer Online-Pressekonferenz im Teamquartier in Rovinj.

„Wir haben viel Selbstvertrauen und viel Glauben - besonders nach dem Spiel gegen Schottland“, sagte Barisic. Beide Routiniers wiesen darauf hin, dass man weniger über Spanien rede solle, sondern sich stattdessen auf die eigenen Stärken besinnen müsse. „Ich glaube, dass das Spiel gegen Schottland uns viel Vertrauen und einen Energieschub gegeben hat“, sagte Barisic.

Der viermalige Königsklassensieger Kovacic ist ein bisschen erstaunt, dass als einziger Star von seinem Ex-Club Real Madrid Mitspieler Luka Modric auf dem Feld stehen wird. Die Spanier haben keinen Königlichen im Kader. „Es ist merkwürdig, dass kein Spieler von Real Madrid dabei ist. Ich weiß nicht, ob es das jemals in der Geschichte gab“, sagte der 27-Jährige. „Das zeigt, dass Spanien exzellente Spieler in anderen Vereinen hat.“