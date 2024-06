Dortmund - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht durch die Fußball-EM einen „guten Geist“ in Deutschland. „Es ist einfach eine gute Stimmung“, sagte der SPD-Politiker kurz vor dem Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund gegen Dänemark im ZDF-Interview.

„Ich bin sehr zufrieden und sehr dankbar für die Sicherheitskräfte und die unglaublich vielen freiwilligen Helfer“, sagte Scholz.

Der Kanzler gab an, im Achtelfinale „vollständig“ mitzufiebern. „Ich bin ganz begeistert, wie toll unser Team reingekommen ist in diese Spiele“, sagte Scholz, der bereits in der Gruppenphase Partien der DFB-Auswahl live im Stadion verfolgt hatte. „Ich wünsche mir, dass wir weiterkommen.“