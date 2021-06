Quaison stürmt für Schweden - Polen mit Krychowiak

Rückt in die Startelf: Robin Quaison.

St. Petersburg - Vor dem entscheidenden letzten Gruppenspiel haben Tabellenführer Schweden und der Letzte Polen ihre Startelf auf jeweils einer Position geändert.

Während Schwedens Chefcoach Janne Andersson aus Leistungsgründen den Mainzer Robin Quaison für den bisher glücklosen Routinier Marcus Berg bringt, stellt Polens Nationaltrainer Paulo Sousa für einen Rückkehrer um. Mittelfeldmann Grzegorz Krychowiak steht nach seiner Gelb-Rot-Sperre aus dem Auftaktspiel gegen die Slowakei (1:2) wieder zur Verfügung und rückt für Jakub Moder in die erste Elf.

Bei dem Aufeinandertreffen in St. Petersburg am Mittwoch (18.00 Uhr/Magenta TV) geht es für die bereits qualifizierten Schweden noch um die Endplatzierung, die auch für die Position im Achtelfinale maßgeblich ist. Polen hingegen hat erst einen Punkt und kommt nur mit einem Sieg weiter. Mit einem Remis oder gar einer Niederlage würde das Team um Weltfußballer Robert Lewandowski wie bei der WM 2018 vorzeitig in der Vorrunde scheitern.