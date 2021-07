Poulsen über Delaneys Rolle: „Fantastischer Kämpfer“

Helsingör - Yussuf Poulsen hat seinen Bundesliga-Kollegen Thomas Delaney für dessen wichtige Rolle in der dänischen Fußball-Nationalmannschaft gelobt.

„Er ist ein fantastisch wichtiger Spieler für uns. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann er das letzte Mal bei einem Länderspielspiel gefehlt hat“, sagte der Angreifer von RB Leipzig im dänischen EM-Quartier in Helsingör über den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund. „Er ist ein Motivator auf dem Feld. Er gibt immer 100 Prozent - auch in schwierigen Situationen. Ein fantastischer Kämpfer.“

Delaney hatte beim 2:1-Viertelfinalsieg gegen Tschechien die frühe Führung erzielt und damit maßgeblichen Anteil am ersten Sprung der Dänen unter die besten Vier bei einer EM seit 1992. Der 29-Jährige stand bei allen fünf Partien dieses Turniers in der Startformation. „Er hat immer gute Laune und ist offen für ein Gespräch“, charakterisierte Poulsen seinen Teamkameraden. „Wir kennen uns so gut, weil viele von uns seit Jahren zusammen spielen. Wir sind wie eine Familie.“ Die Dänen treffen am Mittwoch (21.00 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion auf England.