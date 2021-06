Portugals Nationalcoach: DFB-Elf mit „enormer Qualität“

Budapest - Portugals Fußball-Nationaltrainer Fernando Santos spricht mit Hochachtung vom nächsten EM-Gegner Deutschland.

„Deutschland ist ein sehr starker Gegner mit Spielern von enormer Qualität und mit einem hervorragenden Trainer“, sagte der 66-Jährige nach dem Auftaktsieg gegen Co-Gastgeber Ungarn (3:0) in Budapest.

Deutschland gewann das letzte EM-Duell gegen Cristiano Ronaldos Mannschaft 2012 in der Vorrunde durch ein Tor von Mario Gomez mit 1:0. Am Samstag (18.00 Uhr) treffen beide Mannschaften in München erneut aufeinander. „Portugal ist darauf vorbereitet, gegen jeden Gegner zu spielen, da es die Schwierigkeiten jedes Spiels kennt“, sagte Fernando Santos.