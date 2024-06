Wolfsburg - Die Niederlande können in ihrem ersten EM-Spiel gegen Polen in Hamburg am Sonntag mit Brian Brobbey planen. Der Stürmer von Ajax Amsterdam hatte das öffentliche Training in Wolfsburg frühzeitig beendet. Nach übereinstimmenden niederländischen Medienberichten wurde danach aus Vorsicht ein MRT beim 22-Jährigen durchgeführt, um eine schwerere Verletzung auszuschließen. Die Untersuchung ergab aber keine ernsthafte Blessur.

Vor der Abreise nach Deutschland hatte Bondscoach Ronald Koeman bereits Frenkie de Jong und Teun Koopmeiners wegen Verletzungen aus seinem Kader für die Fußball-Europameisterschaft streichen müssen. Ein Ausfall von Brobbey wäre daher eine weitere Schwächung gewesen.