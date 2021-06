Oranje laut van der Vaart abhängig von Depay

Zeist - Für Ex-Nationalspieler Rafael van der Vaart hängt das Abschneiden der Niederlande bei der Fußball-EM vor allem von den Leistungen von Stürmer Memphis Depay ab.

„Das ist unser Mann, er ist in Topform. Für mich hat er die gleiche Rolle, die Arjen Robben 2014 hatte“, sagte van der Vaart dem niederländischen Fernsehsender NOS, für den er während der Europameisterschaft als Experte tätig ist.

Robben war bei der WM 2014 in Brasilien der überragende Spieler im Oranje-Team und hatte maßgeblichen Anteil am dritten Platz der Niederländer.

Depay zeigte zuletzt schon in der französischen Liga für Olympique Lyon starke Leistungen und ist einer der wenigen Spieler, der auch in den beiden Testspielen vor der EM zu überzeugen wusste. „Er entscheidet darüber, ob Holland das Halbfinale erreicht oder schon in der Gruppenphase ausscheidet“, sagte van der Vaart. Wenn Depay über sich hinauswachse, „haben wir absolut eine Chance, Europameister zu werden“, sagte der langjährige Profi das Hamburger SV.