Wolfsburg - Nach der enttäuschend verlaufenden Vorrunde denken die Niederländer bei der Fußball-EM in Deutschland nur an den kommenden Achtelfinal-Gegner. „Unser Fokus liegt allein auf Rumänien“, sagte Oranje-Kapitän Virgil van Dijk. „So, wie wir das letzte Spiel gespielt haben, dürfen wir sicher niemanden unterschätzen“, sagte der Abwehrchef im Trainingsquartier in Wolfsburg.

Dass sich der Europameister von 1988 in der vermeintlich leichteren Turnierhälfte befindet, dürfe keine Rolle spielen, sagte van Dijk vor dem Achtelfinale in München am Dienstag (18.00 Uhr). „Nach unserem letzten Spiel sollten wir nicht über einen vermeintlich leichteren Turnierbaum reden. Wir müssen uns voll auf Rumänien konzentrieren“, sagte der 32-Jährige.

Aussprache im Team

Zum Abschluss der Gruppenphase hatte die Elftal 2:3 gegen Österreich verloren und war dadurch in der Gruppe D noch auf Platz drei abgerutscht. Danach hatte es in der Heimat heftige Kritik an der Mannschaft und an Bondscoach Ronald Koeman gegeben.

„Das kann ich sehr gut nachvollziehen“, sagte van Dijk. Nach der Rückkehr nach Wolfsburg habe es in den vergangenen Tage viele Gespräche gegeben. „Wir haben sehr viel gesprochen, haben auch harte Worte gefunden. Das war auch nötig“, sagte der Verteidiger vom FC Liverpool. „Jetzt müssen wir es auf dem Feld sehen lassen.“

Van Dijk traut seinem Team trotz der bislang durchwachsenen Vorstellungen weiter viel zu. „Wir haben immer noch das Gefühl, dass wir aus diesem Turnier ein ganz besonderes machen können“, sagte er. „Wir haben viel Qualität, die müssen wir endlich aber auch auf dem Platz zeigen.“