Stuttgart - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach dem deutschen EM-Aus eine Lobeshymne auf Fußball-Nationalspieler Toni Kroos angestimmt. Für den 34-jährigen Mittelfeldstrategen war das 1:2 nach Verlängerung im Viertelfinale gegen Spanien in Stuttgart sein letztes Spiel als Profi.

„Die Karriere von Toni kann man nicht hoch genug einschätzen. Ich glaube, was alle sehen, sind seine sportlichen Erfolge, die außergewöhnlich sind, die wahrscheinlich für einen deutschen Spieler einmalig bleiben, vielleicht auch für immer. Er ist sicher einer der größten deutschen Spieler“, sagte Nagelsmann nach Kroos' 114. und letzten Länderspiel.

Charakter höher anzurechnen als Erfolge

Nagelsmann hatte Kroos zweieinhalb Jahre nach seinem Rücktritt als Nationalspieler zu einem DFB-Comeback für die Heim-EM bewegt. „Ich will es mal so offen sagen, dass ich es skurril fand, wie in den Wochen, bevor durchgesickert ist, dass ich ihn zurückholen will, es keinen gab, der es gut fand. Die Woche nachdem er zurück war, hat dann jeder gesagt, die Idee hatte ich schon lange, warum macht er das jetzt erst, der Bundestrainer“, sagte Nagelsmann.

„Man kennt Tonis sportliche Erfolge. Was höher anzurechnen ist, was die meisten hier nicht kennen, ist sein Charakter, wie er als Mensch ist, wie er jetzt gerade in einem sehr traurigen Moment für ihn zur Mannschaft spricht, wie er Dinge bewertet, welche Rolle er sich selbst gibt in einer großen Gruppe“, sagte Nagelsmann in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

„Er sieht sich immer oder sah sich als Teil der Gruppe. Diese menschliche Art, der Umgang mit seinen Kindern, seiner Frau, seien Teamkollegen, all diese Dinge sind außergewöhnlich und für mich in so einer Bewertung so einer Karriere noch deutlich höher anzusiedeln als sechs Champions-League-Titel“, sagte Nagelsmann. Den letzten Champions-League-Titel hatte Kroos jüngst mit Real Madrid im Endspiel gegen Borussia Dortmund gewonnen.

Kroos' EM-Fazit: „Es hat Spaß gemacht“

Kroos selbst sprach im Stuttgarter Stadion von „einer gewissen Leere“, die er fühle. Die Enttäuschung über das Turnier-Aus überdeckte bei ihm die Gedanken ans Karriereende. „Wir sind wieder auf Augenhöhe mit den Besten“, sagte der Weltmeister von 2014 stolz, auch wenn der Einzug ins Halbfinale und der erhoffte Titelgewinn ausblieben.

Die Rückkehr ins DFB-Team sei die richtige Entscheidung gewesen. „Die Zeit war gut. Es hat großen Spaß gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell so nah dran sein können“, sagte Kroos zur Leistungssteigerung der Nationalmannschaft in den vergangenen Monaten.

Infantino lobt Kroos

FIFA-Präsident Gianni Infantino würdigte Kroos für eine „fantastische“ Laufbahn. „Herzlichen Glückwunsch zu einer wunderbaren Karriere für Verein und Land“, schrieb Infantino bei Instagram. „Du warst ein absoluter Profi und hast den Fans auf der ganzen Welt viel Freude bereitet.“ Kroos solle nun den nächsten Abschnitt seines Lebens genießen. Infantino postete zu seiner Grußbotschaft auch ein gemeinsames Foto von einer Siegerehrung.