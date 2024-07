Stuttgart - Für Spielmacher Pedri (21) von Deutschland-Bezwinger Spanien ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Fußball-EM vorzeitig beendet. Der spanische Verband sprach nach dem 2:1 nach Verlängerung im Viertelfinale davon, dass sich der Nationalspieler eine „innere seitliche Verstauchung zweiten Grads im linken Knie“ zugezogen habe. Eine Ausfallzeit wurde nicht genannt, Pedri werde aber bis zum Turnierende bei der Mannschaft bleiben.

Mehrere Medien berichteten allerdings anschließend, dass der Mittelfeldspieler des FC Barcelona vier bis sechs Woche fehlen werde.

Personalprobleme für Spaniens Nationalcoach

Pedri wurde nach einem Foul von Toni Kroos schon nach acht Minuten gegen Leipzigs Dani Olmo ausgewechselt. Mit Tränen in den Augen humpelte er vom Rasen und wurde von den Ersatzspielern getröstet. In der zweiten Halbzeit saß er mit verbundenem Knie am Spielfeldrand. Olmo wiederum erzielte das 1:0 und bereitete das 2:1 vor.

Nationaltrainer Luis de la Fuente muss im EM-Halbfinale gegen Frankreich am Dienstag in München schon ohne die gesperrten Stammkräfte Daniel Carvajal und Robin Le Normand auskommen.

Kroos bat später um Entschuldigung für sein Foul. „Verzeihung und gute Besserung“ schrieb er nach der dramatischen Partie bei Instagram. „Es war logischerweise nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Eine schnelle Erholung und alles Gute. Du bist ein toller Spieler.“