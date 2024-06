England gegen Deutschland, das war 2021 ein EM-Achtelfinale in Wembley. Deutschland gegen England, das könnte 2024 ein K.o.-Duell in Dortmund werden. Kapitän Kane hat keine Panik.

Stürmerstar Harry Kane will mit England Gruppensieger werden.

Blankenhain - Harry Kane jagt ein mögliches EM-Duell seiner Engländer mit Deutschland keine allzu große Angst ein.

„Natürlich erwarten die Menschen, dass wir auf Platz eins der Gruppe landen. Wir erwarten das auch, speziell in unserer aktuellen Position. Aber ja, wenn das nicht passiert, gibt es für uns auch keinen Grund zur Panik“, sagte der 30 Jahre alte Mannschaftskapitän im Teamquartier in Blankenhain. „Natürlich hatte Deutschland einen fantastischen Start ins Turnier“, lobte Kane die ersten beiden Spiele des DFB-Teams.

Nachdem das DFB-Team 1:1 gegen die Schweiz spielte, ist sie möglicher Achtelfinalgegner der Three Lions. Voraussetzung ist, dass England und Bayern-Star Kane ihre Gruppe auf Platz zwei beenden. „Wir wollen definitiv unsere Gruppe gewinnen. Dabei geht es gar nicht darum, einen bestimmten Gegner zu vermeiden“, sagte Kane über die Konstellation bei der EM.

England tritt nach zwei dürftigen Leistungen am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Köln gegen Slowenien an. Mit einem Sieg ist die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate sicher Gruppenerster und bekommt es im Achtelfinale mit einem der besten Dritten zu tun. Auch ein Remis könnte dafür genug sein.