Kane freut sich auf das „größte Spiel“ der Karriere

Burton upon Trent - Englands Kapitän Harry Kane träumt vor dem Finale der Fußball-EM gegen Italien vom Titel.

Auf die Frage von Reportern, ob er sich schon gedacht habe, wie es wohl wäre, nach dem Spiel den Pokal in die Höhe zu stemmen, sagte Kane: „Natürlich denkst du als Spieler an diesen Moment, du träumst von diesem Moment.“ Er träume bereits seit seiner Kindheit davon, Titel für sein Land zu gewinnen, sagte der 27-Jährige. „Und jetzt haben wir die Möglichkeit dazu.“

Die Engländer stehen am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) erstmals überhaupt in einem EM-Finale. „Das ist das bislang größte Spiel in meiner Karriere, wahrscheinlich sogar das größte Spiel all unserer Karrieren“, sagte der Starstürmer der Tottenham Hotspur mit Blick auf seine Teamkollegen. „Ich denke, das wird ein 50/50-Spiel. Natürlich glauben wir daran, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber wir wissen auch, dass es sehr hart wird. Sie haben einige großartige Spieler mit großer Erfahrung.“

Sollten die Three Lions tatsächlich gewinnen, würden sie ihren erst zweiten Titel nach der WM 1966 holen. „Wir müssen aufgeregt sein und uns darauf freuen. Aber klar, wie in jedem Fußballspiel wollen wir vor allem gewinnen. Dafür muss am Sonntag alles passen“, sagte Kane.