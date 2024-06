Europameister Italien zählt vor dem Start des Turniers in Deutschland ohnehin nicht zu den Topfavoriten. Nun kommen auch noch Verletzungssorgen dazu.

Italiens Coach Luciano Spalletti bereitet sein Team in Iserlohn auf die EM vor.

Iserlohn - Kurz vor dem Start der Fußball-EM in Deutschland plagen Titelverteidiger Italien Personalsorgen. Am Mittwoch fehlten weiter die angeschlagenen Mittelfeldspieler Nicolò Barella und Nicolò Fagioli im Teamtraining.

Barellas Inter-Teamkollege Davide Frattesi, der die öffentliche Einheit in Iserlohn noch abgebrochen hatte, kehrte dagegen ins Training mit der Mannschaft zurück. Die größten Sorgen macht Trainer Luciano Spalletti nach wie vor Stammspieler Barella, den seit Anfang Juni muskuläre Probleme plagen.

Der 27-Jährige von Inter Mailand absolvierte wie Fagioli ein individuelles Programm. Der 23 Jahre alte Profi von Juventus Turin hatte am Sonntag beim 1:0 gegen Bosnien-Herzegowina sein erstes Spiel im Nationalteam von Beginn an nach seiner siebenmonatigen Sperre wegen seiner Verwicklung in den Wettskandal absolviert.

Italien startet am Samstag (21.00 Uhr/ARD/Magenta TV) in Dortmund gegen Albanien ins Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe B sind Spanien (20. Juni) und Kroatien (24. Juni).