Die Nationalmannschaft geht mit Respekt in das Viertelfinale gegen Spanien - aber auch mit Selbstvertrauen. Der deutsche Kapitän kennt einige der spanischen Profis aus dem Alltag.

Herzogenaurach - Kapitän Ilkay Gündogan hat das große Selbstvertrauen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien bekräftigt. „Ich glaube, dass wir uns vor Spanien definitiv nicht verstecken müssen, wir haben auch extreme Qualitäten“, sagte der Profi des FC Barcelona, der in Stuttgart unter anderen auf seine Club-Teamkollegen Lamine Yamal und Pedri treffen wird, im ARD-Interview. „Ich glaube, die Spanier haben mehr Respekt vor uns, als sie öffentlich zugeben.“

Das 16 Jahre alte Supertalent Yamal sei ein „extrem“ besonderer Spieler, sagte der 33 Jahre alte Gündogan. „Aber man muss auch sagen, dass er noch viel dazulernen muss.“ Yamal sei in der Abwehrbewegung nicht der aktivste. „Das Problem ist, wenn du den Ball zu schnell verlierst, ist er der Hauptumschaltspieler für die Spanier“, sagte Gündogan.

Den Hauptunterschied am Freitag werde ausmachen, welche Mannschaft besser damit umgehe, nicht den Ball zu haben. „Das wird extrem wichtig in diesem Spiel“, sagte Gündogan. Mit Blick auf die aktuelle Form, die bisherigen Auftritte bei der EM, „die Attraktivität und die Effizienz“ träfen in Stuttgart „zwei der drei, vier besten Mannschaft aufeinander“, sagte Gündogan.