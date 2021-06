Griezmann trifft per Fallrückzieher: Frankreich siegt

Traf bei Frankreichs Sieg gegen Bulgarien per Fallrückziehen: Antoine Griezmann (l).

Paris - Ein spektakuläres Fallrückzieher-Tor von Antoine Griezmann, sonst nur wenig Glanz: Deutschlands erster EM-Gegner Frankreich hat bei der Generalprobe noch nicht restlos überzeugt.

Mit drei Bayern-Profis in der Startelf gewann der Weltmeister gegen Bulgarien vor 5000 Zuschauern im Stade de France von Paris mit 3:0 (1:0). Neben Griezmann (29.) traf Olivier Giroud erst am Ende gegen müde Bulgarien (83./89.) und sorgte noch für einen klaren Sieg.

Die Franzosen treffen am kommenden Dienstag in München auf Deutschland. Der Wermutstropfen an diesem Dienstag war die Verletzung des nach sechs Jahren zurückgeholten Stürmers Karim Benzema, der mit einer Knieblessur ausschied.

Gegen den 71. der Weltrangliste hatte Trainer Didier Deschamps den in die Kritik geratenen Münchnern Benjamin Pavard und Lucas Hernandez eine neue Bewährungschance als Außenverteidiger gegeben. Beide interpretieren ihre Rolle extrem offensiv, sollten sich damit möglicherweise schon auf das Spiel gegen eine deutsche Dreierkette einstellen. Hernandez wurde dennoch wieder in der Pause ausgewechselt. Auch Corentin Tolisso stand in der Startelf. Kingsley Coman als vierter Bayern-Profi im EM-Kader fehlte wie der Mönchengladbacher Marcus Thuram im Spieltags-Aufgebot.

Die nicht für die EM qualifizierten Bulgaren bereiteten den Franzosen mit disziplinierter Defensive zunächst einige Schwierigkeiten. Dann traf Griezmann, dessen Fallrückzieher per Kopf abgefälscht wurde. Die Equipe Tricolore hatte deutlich Spielkontrolle und hielt den Gegner gut fern vom Tor, wirkte im eigenen Offensivspiel aber gehemmt. Vor allem Stürmerstar Kylian Mbappé vergab zahlreiche Chancen halbherzig. Erst als den Bulgaren die Kräfte ausgingen, legte Giroud nach.