Griezmann klagt über Kulisse und Hitze - Platini vor Augen

Budapest - Frankreichs Offensivstar Antoine Griezmann hat nach dem Unentschieden im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn über die Kulisse und die Temperaturen in der Budapester Puskas Arena geklagt.

„Das war ein schwieriges Spiel mit den Fans. Wir sind ein volles Stadion nicht mehr gewohnt. Wir haben uns nicht gehört“, meinte der 30-Jährige vom FC Barcelona erschöpft nach dem 1:1 vor mehr als 55.000 lautstarken Zuschauern.

In Budapest herrschten Temperaturen teilweise über 30 Grad, während der Partie gab es Trinkpausen. „Der Rasen war trocken, es war heiß und schwül“, berichtete Griezmann. „Vielleicht hatten all diese Umstände mehr Einfluss auf uns als auf den Gegner“, meinte Trainer Didier Deschamps, der vom Training tags zuvor in der Mittagshitze berichtete. „Wir tun unser Bestes, wir sind aber außer Atem“, zitierte der französische Coach seine Spieler.

Griezmann (66. Minute) hatte für den Ausgleichstreffer der Franzosen gesorgt. Attila Fiola (45.+2) traf für Ungarn. Griezmann (7) liegt nun nur noch zwei Treffer hinter Frankreichs EM-Rekordtorschütze Michel Platini.