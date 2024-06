Stuttgart - Christian Eriksen möchte sich bei der Rückkehr auf die EM-Bühne nicht von seinem vor drei Jahren erlittenen Herzstillstand verunsichern lassen.

„Als mir gesagt wurde, dass ich wieder Fußball spielen kann, war es mein Ziel, wieder auf dieses Level zu kommen. Ich habe nicht vergessen, was passiert ist. Aber es ist auch nicht so, dass mich etwas zurückhält. Ich freue mich einfach darauf, zu spielen“, sagte der Mittelfeldstar der dänischen Fußball-Nationalmannschaft einen Tag vor dem Duell mit Slowenien am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). „Alles, was länger als ein Spiel dauert, wird für mich besser sein als das letzte.“

Bei der EM 2021 hörte das Herz des inzwischen 32 Jahre alten Eriksen im ersten Spiel gegen Finnland für mehrere Minuten auf, zu schlagen. Es waren schockierende Szenen. Anschließend erreichten die Dänen dennoch das Halbfinale. „Es ging sehr negativ los, dann wurden alle optimistischer und es waren tolle Erinnerungen“, sagte Eriksen, der mittlerweile bei Manchester United spielt.

Trainer Kasper Hjulmand glaubt indes nicht, dass Eriksens Leistung von den Erinnerungen beeinflusst wird. „Christian ist so. Wir freuen uns jetzt einfach auf das Turnier“, sagte der Coach, der beim Auftakt in Stuttgart wohl auf alle Spieler bauen kann.