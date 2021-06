Erfolgreicher Auftakt für Österreich gegen Nordmazedonien

Bukarest (dpa) - Österreich hat seinen ersten Sieg bei einer Fußball-Europameisterschaft erreicht. Die Auswahl des deutschen Nationaltrainers Franco Foda gewann am Sonntag gegen den EM-Debütanten Nordmazedonien mit 3:1 (1:1).

Der Gladbacher Stefan Lainer (18.), Michael Gregoritsch vom FC Augsburg (78.) und der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Arnautovic (89.) erzielten am Sonntag vor 13 000 Zuschauern in Bukarest die Treffer. Altstar Goran Pandev hatte für das zwischenzeitliche 1:1 für den Außenseiter gesorgt (28.). 2008 und 2016 waren die Österreicher jeweils ohne Sieg nach der Gruppenphase der Europameisterschaft abgereist.

Die Nordmazedonier, die in der WM-Qualifikation Ende März sensationell Deutschland bezwungen hatten, verpassten ihr erstes EM-Erfolgserlebnis knapp. In der Gruppe C warten noch die Ukraine und Mitfavorit Niederlande auf beide Teams.