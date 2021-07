Englands Abwehrchef Maguire: Sind noch nicht am Limit

Burton upon Trent - Englands Abwehrchef Harry Maguire sieht seine Mannschaft vor dem Halbfinale der Fußball-EM gegen Dänemark noch nicht am Limit.

„Wir haben das Gefühl, dass wir uns mit jedem Spiel bei dieser EM verbessert haben“, sagte der Kapitän von Manchester United im englischen EM-Basiscamp in Burton upon Trent. „Ich glaube, dass wir noch besser werden können. Und das werden wir auch.“ Die Engländer spielen am Mittwoch (21.00 Uhr) im Wembley-Stadion gegen die Dänen um den Einzug ins Finale.

Dass die Three Lions angesichts des Heimvorteils und der Aussicht auf ein Finale vor 60.000 hauptsächlich englischen Fans in London vor der größten Titel-Chance seit langem stehen, findet Maguire nicht. „Nein, damit stimme ich nicht überein“, sagte der 28-Jährige. „England hatte auch in der Vergangenheit große Chancen, aber die Ergebnisse waren nicht immer großartig.“ Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland etwa waren die Engländer noch im Halbfinale an Kroatien gescheitert. Nun sei die Mannschaft besser als vor drei Jahren, sagte Maguire.

„Wir sind erfahrener. Auch die Niederlage gegen Kroatien hat uns geholfen, wir haben daraus gelernt“, sagte Maguire, der die Dänen für einen starken Gegner hält. „Ihre bisherige EM-Reise ist inspirierend. Sie haben eine starke Mannschaft mit starken Führungsspielern.“