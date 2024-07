Blankenhain - Das Rätselraten um Englands Fußball-Nationalspieler Luke Shaw geht weiter. Der monatelang verletzte Außenverteidiger trainierte in Blankenhain zwar regulär mit der Mannschaft von Trainer Gareth Southgate, sagte dann aber kurzfristig einen eigentlich geplanten Medientermin am Nachmittag ab.

Laut übereinstimmenden Berichten von britischen Medien will der 28-Jährige entgegen der ursprünglichen Ankündigung erst aktiv auf den Rasen zurückkehren und dann wieder Medientermine bestreiten.

Auf dem Pressepodium in Blankenhain nahm stattdessen Stürmer Ivan Toney Platz, der beim 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen die Slowakei eingewechselt wurde. England tritt am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) im Viertelfinale von Düsseldorf gegen die Schweiz an und steht nach bislang schwachen Leistungen massiv unter Zugzwang.

Trippier in der Kritik

Wegen diverser Muskelverletzungen hat Shaw fast die komplette Saison verpasst. Seit Mitte Februar stand er überhaupt nicht mehr bei einem Spiel auf dem Rasen. Für die Three Lions ist Shaws letzter Einsatz schon über ein Jahr her. Southgate verriet zuletzt nicht, wie weit der Profi von Manchester United ist.

Als Startelfkandidat für das Achtelfinale kam er noch nicht infrage. Bislang nimmt Kieran Trippier die vakante Position links hinten ein. Dieser steht aber in der Kritik, weil er eigentlich Rechtsfuß ist und deshalb Probleme hat, über links in die Mitte zu flanken.