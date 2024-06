Das schottische Nationalteam muss bei der Fußball-EM auf Angreifer Lyndon Dykes verzichten. Eine Verletzung im Training verhindert die Teilnahme des 28-Jährigen am Turnier in Deutschland.

Glasgow - Deutschlands Auftaktgegner Schottland muss bei der Fußball-Europameisterschaft auf Mittelstürmer Lyndon Dykes verzichten. Der 28-Jährige von den Queens Park Rangers ist aufgrund einer im Training erlittenen Verletzung aus dem Kader gestrichen worden, teilte der Verband bei X, früher Twitter, mit. Details zur Schwere der Verletzung nannten die Schotten zunächst nicht.

Dykes gilt als Leistungsträger der Mannschaft, die am 14. Juni in München gegen die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes das Eröffnungsspiel der EM bestreitet. Die weiteren Gegner in Gruppe A heißen Schweiz (19. Juni) und Ungarn (23. Juni).