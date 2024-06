Zeist - Bayern Münchens Abwehrspieler Matthijs de Ligt geht fest davon aus, dass er bei der Fußball-EM in Deutschland zur Stammformation der Niederländer gehört.

„Ich denke, die Chancen stehen sehr gut, wenn du bei Bayern viel gespielt hast“, sagte de Ligt (24) dem niederländischen Online-Portal nu.nl. „Ich habe vor allem in der Champions League gezeigt, was ich kann und was ich einem Team geben kann.“

De Ligt kam in dieser Saison bei den Bayern 22 Mal in der Bundesliga und sechsmal in der Champions League zum Einsatz. Mehrmals musste er jedoch auch wegen Verletzungen pausieren. Derzeit bereitet sich de Ligt mit den Niederländern in Zeist auf die EM vor und fühlt sich fit.

Dem Oranje-Team traut er eine gute Rolle zu. „Ich denke, dass wir gegen niemanden chancenlos sind, aber gegen jeden auch verlieren können. Wir müssen dafür sorgen, dass die anderen Länder denken: Gegen dieses Holland wollen wir lieber nicht spielen“, sagte de Ligt, für den es nach der EM 2021 und der WM 2022 das dritte große Turnier ist. „Wir haben viele Jungs, die in Topligen spielen.“

Die Elftal bekommt es in der Vorrunde in der Gruppe D mit Polen, Frankreich und Österreich zu tun.