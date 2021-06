Dänemarks Trainer: „Ich habe den besten Job der Welt“

Trainer Hjulmand bei der Pressekonferenz in Helsingör.

Kopenhagen - Der viel gelobte dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand strebt vorerst keine Rückkehr zu einem dänischen oder internationalen Verein an.

„Im Moment habe ich den besten Job der Welt. Ich liebe es, hier zu sein“, sagte der 49-Jährige bei einer Pressekonferenz im dänischen EM-Quartier in Helsingör. „Ich liebe diese Spieler. Wir sind zuletzt noch enger zusammengewachsen.“

Hjulmand hatte sein Team zuletzt auch nach dem Zusammenbruch des dänischen Spielmachers Christian Eriksen noch in die K.o.-Runde dieser Fußball-Europameisterschaft geführt. Für seinen emphatischen Umgang mit den Spielern und auch für seine taktischen Umstellungen nach dem Ausfall des besten Mannes bekam er zuletzt viel Anerkennung.

„Seine Qualitäten als Mensch und als Trainer gehen Hand in Hand“, sagte der Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Borussia Dortmund am Donnerstag. „Er kümmert sich sehr. Er ist voller Emotionen, ist sehr ehrlich und du kannst immer zu ihm gehen. Er ist ein sehr moderner Trainer. Es ist für uns Spieler wichtig, gerade in diesen Zeiten jemanden wie ihn zu haben, der das Team auf diese Weise führt.“

Vor seiner Zeit als Nationaltrainer führte Hjulmand den Provinzclub FC Nordsjaelland zur dänischen Meisterschaft. Bei seiner bislang einzigen Auslandsstation Mainz 05 wurde er allerdings schon nach acht Monaten als Nachfolger von Thomas Tuchel freigestellt.