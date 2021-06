Chiellini über Fan-Rückkehr: Fühlt sich „an wie 100 000“

Florenz - Italiens Nationalspieler Giorgio Chiellini erlebt die Rückkehr der Zuschauer bei dieser Fußball-EM als besonders emotional.

„In Rom zu spielen ist sehr wichtig und mitreißend für uns, auch wenn das Stadion nicht voll ist. Nach dem letzten Jahr fühlen sich 15.000 oder 16.000 Zuschauer an wie 100.000 und zu Hause zu spielen, gibt uns noch mehr Energie“, sagte der Verteidiger „uefa.com“. Die Azzurri bestreiten während der EM ihre drei Vorrundenspiele in Rom, das letzte am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Wales.

Punkt reicht zum Gruppensieg

Mit einem Punkt könnte sich Italien dann den Gruppensieg sichern. Aus Sicht von Chiellini hat die junge italienische Mannschaft von der Verlegung des Turniers um ein Jahr wegen der Corona-Pandemie profitiert. Es gebe viele Spieler „die sich weiterentwickeln konnten und nun reifer sind“. Eine Stärke der Elf von Coach Roberto Mancini sei ihre Ausgeglichenheit: „Die Personen haben gewechselt, aber die Ergebnisse sind gleich geblieben“, sagte er mit Blick auf personelle Veränderungen während der Qualifikation. „Das heißt, dass dahinter eine solide Basis steckt.“ Jeder könne sich sofort einbringen.

Die Chance, mit einem Remis oder Sieg gegen Wales den italienischen Rekord von 30 ungeschlagenen Partien in Serie einzustellen, spielt für das Team nach Aussage von Kapitän Chiellini keine Rolle. „Uns interessieren diese ganzen Rekorde nicht, darüber denken wir nicht nach“, sagte er. „Uns interessiert die EM. Wir sind im Achtelfinale, jetzt wollen wir Gruppensieger werden. Dann sehen wir weiter.“