Carrasco: Gegner fürchten sich auch vor Belgien

Tubize (dpa) - - Belgiens Offensivspieler Yannick Carrasco hat gelassen auf die drohenden schweren K.o.-Aufgaben für sein Nationalteam bei der Fußball-EM reagiert.

„Das ist ein sehr schwieriger Weg, die andere Hälfte sieht leichter aus. Aber andere Teams fürchten sich auch, gegen Belgien zu spielen, und wir müssen nun beweisen, warum das so ist“, sagte Carrasco im Trainingscamp in Tubize nahe Brüssel. Mitfavorit Belgien bekommt es am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Achtelfinale von Sevilla mit Titelverteidiger Portugal zu tun.

Besonderes Augenmerk muss die Elf von Nationaltrainer Roberto Martínez auf Superstar Cristiano Ronaldo richten, der mit fünf Treffern die EM-Torschützenliste anführt. „Er trifft und trifft. Wir müssen ihn in enger Deckung behalten, aber es gibt weitere Spieler, die bei Portugal für die entscheidenden Situationen sorgen können“, stellte Carrasco klar. Danach wird es für Belgien und Portugal nicht einfacher, im Viertelfinale könnte ein Duell mit den bislang makellosen Italienern folgen.