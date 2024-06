Bundeskanzler Olaf Scholz unterhält sich bei seinem Besuch in der Fanzone in München mit Volunteers.

München - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in München über den Stand der Vorbereitungen für die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland informiert.

Scholz besuchte elf Tage vor Turnierbeginn die Fanzone in München, bevor er zum vorletzten Testspiel der DFB-Auswahl in Nürnberg gegen die Ukraine weiterreiste. Die deutsche Mannschaft eröffnet am 14. Juni in München gegen Schottland die Heim-EM.

„Auch in meinem Kalender steht es: Noch 11 Tage bis zum EM-Anpfiff in München. Es ist großartig zu sehen, wie die vielen Freiwilligen auf die Zeit hinfiebern“, schrieb Scholz danach auf der Plattform X und ergänzte: „Wir wünschen uns alle natürlich viel Erfolg für das @dfb_team – aber auch ein großartiges Fußball-Fest für ganz Europa!“ Der 65 Jahre alte SPD-Politiker hatte zuletzt angekündigt, er wolle möglichst viele Spiele sehen: „Übrigens auch mit Bratwurst und Bier im Garten.“