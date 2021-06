Bericht „As“: Portugal muss vorerst in Quarantäne

Lissabon - Nach dem positiven Corona-Befund bei Spaniens Nationalmannschaftskapitän Sergio Busquets muss sich einem Bericht der „As“ zufolge auch die portugiesische Auswahl vorerst in Quarantäne begeben.

Die Dauer soll dem spanischen Sportblatt zufolge bis zu zwölf Tage betragen. Eine offizielle Bestätigung vonseiten des portugiesischen Fußballverbandes oder der UEFA gab es dafür zunächst nicht.

Titelverteidiger Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo hatte am 4. Juni ein Testspiel in Madrid gegen die Spanier bestritten (0:0). Busquets war nach gut einer Stunde ausgewechselt worden.

Bei der EM-Endrunde steht für die Portugiesen die erste Partie am 15. Juni an. Gegner wird in Budapest Ungarn sein. Am 19. Juni muss der Europameister von 2016 in München gegen die deutsche Nationalmannschaft spielen. Die Spanier bestreiten ihren EM-Auftakt am 14. Juni gegen Schweden.

Busquets war am 6. Juni positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Tests aller anderen Spieler seien negativ ausgefallen, hatte der Verband mitgeteilt. Busquets (32) musste das Trainingslager in Las Rozas in einem medizinischen Fahrzeug verlassen.

Das letzte Testspiel vor der EM werden die Spanier mit Spielern der U21 absolvieren. Ob der Kapitän bei der EM noch mitspielen kann, ist derzeit fraglich. Nach der Nichtnominierung des eigentlichen Spielführers Sergio Ramos könnte den Spaniern somit ein weiterer wichtiger Führungsspieler fehlen.