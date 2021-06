Belgien mit Respekt vor Ronaldo: „In der Form seines Lebens“

Tubize - Mitfavorit Belgien hat unmittelbar vor dem Achtelfinal-Spitzenspiel bei der EM die Extraklasse von Portugals Stürmer Cristiano Ronaldo hervorgehoben.

„Cristiano ist in der Form seines Lebens. Wir unterschätzen aber nicht den Rest des Teams. Wir haben Respekt, aber keine Angst“, sagte Abwehrspieler Toby Alderweireld am Donnerstag in Tubize. Zur geplanten Defensivtaktik gegen den 36 Jahre alten Superstar sagte er: „Man kann ihn nicht alleine stoppen. Er ist einer der besten Spieler der Welt.“ Belgien fordert am Sonntagabend (21.00 Uhr) in Sevilla den aktuellen EM-Champion Portugal heraus.

Offensivmann Yannick Carrasco warnte davor, nur auf Ronaldo zu blicken. „Er trifft und trifft. Wir müssen ihn in enger Deckung behalten, aber es gibt weitere Spieler, die bei Portugal für die entscheidenden Situationen sorgen können“, sagte Carrasco. In den drei Gruppenspielen hat Ronaldo fünf der sieben portugiesischen Treffer erzielt. Alderweireld hob explizit Bernardo Silva und Diogo Jota als „weitere herausragende Spieler“ im Team von Trainer Fernando Santos hervor.