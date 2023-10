Paris - Bayern Münchens Verteidiger Dayot Upamecano fällt für die nächsten Länderspiele von Vize-Weltmeister Frankreich aus. Das teilte der Fußball-Verband FFF mit.

Upamecano habe im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (3:0) eine Oberschenkelverletzung erlitten. Auch Jules Koundé vom FC Barcelona muss passen, dafür wurden Malo Gusto und Axel Disasi nachnominiert. Frankreich spielt am Freitag in der EM-Qualifikation in den Niederlanden und vier Tage später ein Länderspiel gegen Schottland.

Upamecano war gegen Freiburg in der Schlussphase ausgewechselt worden. Die Münchner hatten zuletzt Verletzungssorgen im Abwehrzentrum. Der Niederländer Matthijs de Ligt fehlte wegen einer Knieverletzung, soll aber nach der Länderspielpause zurückkehren.