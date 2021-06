„Absolut brillant“: Aaron Ramsey und die zerstreuten Sorgen

Baku - Die Sorgen um Aaron Ramsey waren bei den walisischen Fußballfans vor der EM groß. Viele fragten sich: Wird der immer wieder von Verletzungen geplagte Offensivspieler rechtzeitig fit? Und, wenn ja: Kommt er auch in Topform?

Vor dem letzten Gruppenspiel der Drachen an diesem Sonntag gegen Italien kann man beide Fragen mit einem klaren Ja beantworten.

Insbesondere beim 2:0-Sieg gegen die Türkei am vergangenen Mittwoch zeigte sich der 30-Jährige von Juventus Turin in Weltklasse-Verfassung und bildete mit Superstar Gareth Bale ein kongeniales Duo. Bale spielte den Traumpass, Ramsey schoss aufs Tor. So endeten viele Angriffe - unter anderem der zum 1:0.

Ramsey ist für die gegnerischen Verteidiger schwer zu fassen. Offiziell als Spielmacher aufgestellt, stößt er immer in die Spitze vor und nutzt dort die Räume, die Mittelstürmer Kieffer Moore schafft.

„Wir sind einfach dankbar, dass er mit uns hier ist“, sagte Außenbahnspieler Daniel James von Manchester United, der bei seinem ersten großen Turnier auch von der Erfahrung der walisischen Nummer 10 profitiert. „Er ist absolut brillant, seitdem er hier ist“, sagte er.