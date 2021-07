9:0-Siege in der K.o.-Runde: Weiße Trikots unschlagbar

Die Engländer um Harry Kane gewannen ebenfalls zweimal in weiß.

Düsseldorf - Wer Weiß trägt, ist unschlagbar: Weiße Trikots sind in der K.o.-Runde dieser Fußball-Europameisterschaft bisher der absolute Glücksbringer. Neunmal trat ein Team in den zwölf Spielen des Achtel- und Viertelfinals bisher mit weißen Trikots an, alle neun gewannen.

Dagegen hatten es Mannschaften mit roten Trikots schwer. Von sechs gewann nur eine: Belgien gegen Portugal, deren Trikots zwar sehr hell waren, aber hellgrün und nicht weiß. Danach verloren die Belgier gegen Italien - das an dem Tag in Weiß spielte.

Besonders kurios war diese Erkenntnis für die Schweiz und für Tschechien: Beide hatten im Achtelfinale in Weiß gewonnen und verloren anschließend im Viertelfinale mit roten Trikots gegen weiß gekleidete Gegner.