Am 17. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnte sich der VfL Halle 96 I (U19) vor 24 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SC Borea Dresden freuen.

Halle/MTU. Halle – Dresden: Nachdem der VfL Halle 96 I (U19) an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

In Minute 16 schoss Taymour Fouad das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Joshua Noel Ugoh erzielt.

54. Minute VfL Halle 96 I (U19) gleichauf mit SC Borea Dresden – 1:1

Unentschieden. Halles Jakob Skriptsov konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 17

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Vladislav Rayko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (83.).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SC Borea Dresden

VfL Halle 96 I (U19): Störmer – Horn (80. Unthan), Skriptsov, Danyi, Meyer, Kaiser (46. Ugoh), Gelanew, Beese, Rayko (88. Wildt), Haensch, Schäller

SC Borea Dresden: Renk – Yehia Nabil Khaled (55. Shafei), Knötzsch (65. Yildirim), Goebel, Mende, Mikulsky, Heinemann (75. Müller), Exner, Fouad (55. Schulze), Fröhlich, Semar

Tore: 0:1 Taymour Fouad (16.), 1:1 Joshua Noel Ugoh (54.), 2:1 Jakob Skriptsov (55.), 3:1 Vladislav Rayko (83.); Schiedsrichter: Dirk Meißner (Delitzsch); Assistenten: Florian Taychert, Florian Thomas; Zuschauer: 24