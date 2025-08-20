Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am vergangenen Samstag war der VFC Plauen gegenüber dem SV Babelsberg 03 U19 machtlos und wurde 1:4 (0:1) besiegt.

VFC Plauen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen SV Babelsberg 03 U19

Plauen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Babelsberg beobachten.

Nach nur 22 Minuten schoss Mirac Sanci das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Plauener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Elias Burdusudis den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel VFC Plauen gegen SV Babelsberg 03 U19 – Minute 54

Dominic Wischnat Mejia traf für Babelsberg in Minute 65 und Berkay Uysal in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Babelsberg 03 U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Spieler Nummer 3 wurde für David Langer eingesetzt und Spieler Nummer 17 für Marlon Tauscher. Auf der Gastseite räumten Amadeus Ebel für Jannes Holm und Destiny Agbai für Dmytro Chornenkyi den Platz. Die Bemühungen zahlten sich jedoch nicht aus.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Babelsberg 03 U19 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Adeeb Yonan Matti (Babelsberg) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:1 gingen die Potsdamer als Sieger vom Platz. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SV Babelsberg 03 U19

VFC Plauen: – Wunderlich, Petzold, Ibisevic (15. Burdusudis), Liebig, Koumpous (39. Langer), Schulz, Tauscher (85. Tiepner), Plank

SV Babelsberg 03 U19: Nernheim – Willert (60. Wischnat Mejia), Perovic, Ebel (80. Holm), Salaske (85. Riemann), Agbai (80. Chornenkyi), Sanci (60. Wöll), Grundmann, Uysal (85. Matti), Wiegand, Droste

Tore: 0:1 Mirac Sanci (22.), 1:1 Elias Burdusudis (54.), 1:2 Dominic Wischnat Mejia (65.), 1:3 Berkay Uysal (75.), 1:4 Adeeb Yonan Matti (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Luis-Cedric Teyral, Philip Bürger-Schoenemann; Zuschauer: 40