Der VFC Plauen erzielte am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 80 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen die SFC Stern 1.

Plauen/MTU. Die 80 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen das Team aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Elias Burdusudis traf für den VFC Plauen in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

2:0 Vorsprung für VFC Plauen – Minute 45

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es David Langer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (45.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: Nahrendorf – Burdusudis, Wunderlich, Plank, Langer (79. Spörl), Schulz, Tauscher, Mohammadi, Liebig, Koumpous (83. Ibisevic), Krantz

SFC Stern 1: Mertens – Uhlmann, Wundram (83. Ovaciuc), Garbulowski (46. Alhasan), Aydin, Wolf (46. Özkaya), Zimpel, Wanyama, Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Gritli (57. Bassey), Gefrörer (83. Fiolka)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80