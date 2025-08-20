Der VFC Plauen sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Mustafa Mohammadi traf für den VFC Plauen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Plauener konterten in der 44. Minute. Diesmal war Carlos Hartig der Torschütze.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der FC Mecklenburg Schwerin U19 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Andrii Shalabai (Schwerin) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – Koumpous (62. Petzold), Tauscher, Krantz, Mohammadi (62. Ibisevic), Burdusudis (87. M. Schulz), Liebig (50. Spörl), Plank, Wunderlich, Langer, T. Schulz

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Jaap (85. Witt), Hartig (69. Fuchs), Barati (69. Rühlke), Szulczyk, Müller, Schäfer (75. Bilson), Elgezawy (85. Stepantsev), Zellmann, Röpke, Shalabai

Tore: 1:0 Mustafa Mohammadi (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50