Der VFC Plauen sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den BFC Preussen.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und BFC am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (2:1)-Erfolg für das Team aus Plauen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Lucas Leihkauf (Plauen) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Dayvin Rehberg für BFC traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins Netz (12.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

VFC Plauen und BFC Preussen – 1:1 in Minute 12

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Elias Burdusudis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Plauen sicherte (15.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Liebig, Langer, Wunderlich, Plank, Koumpous, Burdusudis (87. Tiepner), Schulz, Petzold

BFC Preussen: Saatci – Can (36. Sassi), Maleca (36. Abou-Chaker), Daskan, Rehberg, Rmieh (76. Tuncer), Klimpke, Peter, Dagdemir, Klemme (64. Xydias), Dworzynski (64. Simao)

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48