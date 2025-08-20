Dem VFC Plauen gelang es am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, die SFC Stern 1 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 80 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 80 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener waren den Gästen aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

In Minute 19 schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

2:0 Vorsprung für VFC Plauen – Minute 45

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es David Langer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (45.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Burdusudis, Koumpous (83. Ibisevic), Schulz, Liebig, Plank, Langer, Wunderlich, Tauscher

SFC Stern 1: Mertens – Uhlmann, Gefrörer (83. Fiolka), Gritli (57. Bassey), Wundram (83. Ovaciuc), Zimpel, Wanyama, Wolf (46. Özkaya), Aydin, Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Garbulowski (46. Alhasan)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80