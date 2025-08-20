Dem VFC Plauen gelang es am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, die SFC Stern 1 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 80 Zuschauer waren live dabei.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 80 Besuchern auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz geboten. Die Plauener waren den Gästen aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Nach nur 19 Minuten schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

Minute 45: VFC Plauen liegt mit 2:0 vorne

Kurz vor dem Pfiff konnte David Langer (Plauen) den Ball über die Linie bringen (45.). Mit 2:0 verließen die Plauener den Platz als Sieger. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Plank, Tauscher, Wunderlich, Schulz, Langer, Liebig, Burdusudis, Koumpous (83. Ibisevic)

SFC Stern 1: Mertens – Zimpel, Wanyama, Wolf (46. Özkaya), Garbulowski (46. Alhasan), Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Uhlmann, Aydin, Gritli (57. Bassey), Wundram (83. Ovaciuc), Gefrörer (83. Fiolka)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80