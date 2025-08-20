Der VFC Plauen erzielte am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 80 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen die SFC Stern 1.

Plauen/MTU. Die 80 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Elias Burdusudis traf für den VFC Plauen in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

VFC Plauen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 45

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als David Langer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (45.). Damit war der Sieg der Plauener entschieden. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Plank, Tauscher, Schulz, Koumpous (83. Ibisevic), Langer, Liebig, Burdusudis, Wunderlich

SFC Stern 1: Mertens – Aydin, Gritli (57. Bassey), Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Wundram (83. Ovaciuc), Uhlmann, Zimpel, Garbulowski (46. Alhasan), Wanyama, Gefrörer (83. Fiolka), Wolf (46. Özkaya)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80