Dem VFC Plauen glückte es am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, die SFC Stern 1 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 80 Zuschauer waren live dabei.

Plauen/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Plauener gewannen souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Stern.

In Minute 19 schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

Minute 45: VFC Plauen liegt mit 2:0 vorne

Schon in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es David Langer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (45.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Koumpous (83. Ibisevic), Wunderlich, Burdusudis, Liebig, Schulz, Langer, Tauscher, Plank

SFC Stern 1: Mertens – Zimpel, Aydin, Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Wundram (83. Ovaciuc), Wolf (46. Özkaya), Gefrörer (83. Fiolka), Gritli (57. Bassey), Garbulowski (46. Alhasan), Uhlmann, Wanyama

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80