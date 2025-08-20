Dem VFC Plauen glückte es am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, die SFC Stern 1 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 80 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Plauen/MTU. Die 80 Besucher auf dem Vogtlandstadion Käfigplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener besiegten die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Elias Burdusudis traf für den VFC Plauen in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

VFC Plauen in Minute 45 2:0 in Führung

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es David Langer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (45.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SFC Stern 1

VFC Plauen: – Wunderlich, Schulz, Plank, Koumpous (83. Ibisevic), Tauscher, Langer, Burdusudis, Liebig

SFC Stern 1: Mertens – Zimpel, Gritli (57. Bassey), Wanyama, Valenzuela Chmieleski (73. Jouini), Wundram (83. Ovaciuc), Aydin, Garbulowski (46. Alhasan), Gefrörer (83. Fiolka), Wolf (46. Özkaya), Uhlmann

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (19.), 2:0 David Langer (45.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Dominique Bachmann, Nick Blödel; Zuschauer: 80