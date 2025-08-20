Der VFC Plauen errang am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den BFC Preussen.

Plauen/MTU. Plauen – BFC: Nachdem der VFC Plauen an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (2:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Lucas Leihkauf (Plauen) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Dayvin Rehberg für BFC traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins Netz (12.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

VFC Plauen und BFC Preussen – 1:1 in Minute 12

Bereits drei Minuten darauf konnte Elias Burdusudis (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Plauener Elf erzielen (15.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Koumpous, Schulz, Plank, Burdusudis (87. Tiepner), Wunderlich, Liebig, Langer, Petzold

BFC Preussen: Saatci – Klemme (64. Xydias), Daskan, Klimpke, Dworzynski (64. Simao), Dagdemir, Peter, Rmieh (76. Tuncer), Rehberg, Maleca (36. Abou-Chaker), Can (36. Sassi)

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48