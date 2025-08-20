Der Tennis Borussia Berlin U19 gelang es am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den VFC Plauen mit 5:3 (0:3) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Berlin/MTU. Die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 5:3 (0:3). In einer überraschenden Kehrtwende hat die Tennis Borussia Berlin U19 nach einem klaren Rückstand den VFC Plauen mit einem 5:3 (0:3) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Berliner Gastgeber bereit: 21 Minuten nach Spielbeginn lenkte Spieler Nummer 18 den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Plauenern unerwartet die Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Spieler Nummer 21 den Ball ins Netz (31.).

Tennis Borussia Berlin U19 sieht sich 0:2 im Rückstand – 31. Minute

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 8 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (88.). Damit war der Sieg der Berliner gesichert. Die Tennis Borussia Berlin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Tauscher, Petzold, (61. Tiepner), Wunderlich (71. Gönül), Koumpous (86. Kolomiiets), Langer, Schulz, Liebig

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50