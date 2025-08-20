Am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnte sich die Tennis Borussia Berlin U19 vor 50 Zuschauern über einen soliden 5:3 (0:3)-Erfolg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Am Samstag haben sich die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (0:3). Berlin – Plauen: Nachdem die Tennis Borussia Berlin U19 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 5:3 (0:3).

Die Berliner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 21 von Spieler Nummer 18 ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Plauenern eine unerwartete Führung. Die Plauener legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Spieler Nummer 21 der Torschütze (31.).

Tennis Borussia Berlin U19 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 31

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 8 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der Berliner entschieden. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – (61. Tiepner), Tauscher, Petzold, Koumpous (86. Kolomiiets), Liebig, Wunderlich (71. Gönül), Langer, Schulz

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50