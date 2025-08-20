Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen heimsten die SFC Stern 1 am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Berlin/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die SFC Stern 1 und der VFC Plauen am Sonntag 2:1 (0:0) getrennt.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tim Schulz der Torschütze (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

SFC Stern 1 und VFC Plauen – 1:1 in Minute 72

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mohammad Alhasan den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Stern sicherte (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Aydin, Bassey, Wolf, Alhasan (88. Pantos), El Khanji (88. Mirchev), Zimpel, Jakupovic, Wundram (46. Garbulowski), Özkaya, Gefrörer

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Tauscher, Petzold, Burdusudis (87. Zapf), Plank, Wunderlich, Schulz

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75